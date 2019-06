Den Abschluss auf der diesjährigen EA Play markierte im Livestream-Programm Die Sims 4. Der Dauerbrenner bekommt mit "Inselleben" das nächste größere Add-on spendiert.

Maxis und Electronic Arts haben die neue Erweiterung Die Sims 4: Inselleben angekündigt. Diese soll noch im laufenden Monat, nämlich am 21. Juni, für den PC sowie Mac erscheinen. Eine Konsolenvariante des neuen Add-ons ist für Xbox One und PlayStation 4 geplant.

In der neuesten Erweiterung lassen eure Sims den Stress des Stadtlebens hinter sich und genießen lieber den eher lockeren Lebensstil auf der Tropeninsel Sulani. Dazu zählen Entspannen am Strand, Aktivitäten auf dem glitzernden Meer oder das Sauberhalten der Strände als Umweltschützer. Diese neuen Aktivitäten sind die ersten im kristallklaren Wasser in Die Sims 4.

Sandburgen bauen, schwimmen, in der Sonne entspannen - alles was zum Urlaubsfeeling dazu gehört, ist auch in Die Sims 4: Inselleben vertreten. Außerdem könnt ihr traditionelle lokale Gewohnheiten auf Sulani kennenlernen, ebenso wie regionale Köstlichkeiten und tropische neue Outfits.

In den kommenden Monaten wird es weitere neue Inhalte für Die Sims 4 geben, darunter das "Moschino Accessoires-Pack" mit Teilen aus der echten Capsule Collection, legendären Moschino-Modeartikeln und einem neuen Teilzeitjob als Modefotograf. Mit dem "Realm of Magic Gameplay-Pack" erlebt ihr zudem magische Momente. Weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.