Die Sims 4: An die Uni

Schon 2014 wurde Die Sims 4 von Maxis und EA ursprünglich veröffentlicht, doch auch fünf Jahre später ist mit der Simulation längst nicht Schluss. Nun wird das Spielvergnügen nach langem Warten endlich auch an die Uni verlagert.

Electronic Arts und Maxis haben mit "An die Uni!" heute das neueste Add-on zum Dauerbrenner Die Sims 4 offiziell angekündigt. Das neueste Erweiterungspaket soll ab dem 15. November 2019 für PC und Mac erhältlich sein. Konsolenspieler müssen indes etwas länger warten, dürfen aber ebenfalls noch vor Weihnachten zuschlagen: Auf PS4 und Xbox One ist es am 17. Dezember dieses Jahres soweit.

Und dann heißt es im Spiel überall: Die Vorlesungen beginnen! Denn im von der Community längst und mit Spannung erwarteten neuen Add-on schlagen die Sims ein neues Kapitel auf. Diese können sich künftig an der Uni ihrer Wahl einschreiben und dort Vorlesungen in Ingenieurs-, Bildungs- und Rechtswesen besuchen. Passend dazu lässt sich das eigene Zimmer im Studentenwohnheim einrichten und ihr könnt natürlich an allerhand Aktivitäten außerhalb der Universität teilnehmen.

Mit der Erweiterung wird die neue Welt Birtechester samt zweier einzigartiger Institutionen für die höhere Bildung eingeführt: die historische Universität von Britechester für Kunst- und Geisteswissenschaften und das moderne Foxbury Institut für Wissenschaft und Technik. Beide Hochschulen bieten eine Vielzahl neuer Erfahrungen, die sowohl in den neuen Bereichen Unterrichts-, Rechts- und Ingenieurwesen als auch in den bereits vorhandenen Karrieren angesiedelt sind.

Passend dazu gibt es allerhand neue Aktivitäten und Objekte. So könnt ihr in der Bibliothek eine Pause einlegen, euch mit neuen Freunden in den Gemeinschaftsräumen treffen, Saft-Pong spielen oder den Campus mit dem Fahrrad erkunden. Auch Organisationen für verschiedene Bereiche und ein rätselhafter Geheimbund - wie in dem ein oder anderen US-Streifen - lassen sich gründen. Den passenden Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch anbei ansehen.