Schon seit 1993 gibt es die Siedler-Reihe und wie kaum eine andere Serie ist sie ein Paradebeispiel für gepflegte Aufbaustrategie. Am 17. Februar erscheint nun mit Die Siedler: Neue Allianzen der neueste Teil der Reihe, zunächst für den PC und später auch für die Konsolen. Die Siedler: Neue Allianzen soll die Fans sowohl mit einem neuen Ansatz, als auch fortgeschrittener Technologie begeistern.

In Die Siedler: Neue Allianzen führt ihr eine Gruppe von flüchtigen Siedlern, die einem Militärputsch entkommen wollen, in eine neue Heimat und auf die Suche nach ihrem gelobten Land. Frisch in der mittelalterlichen Fantasy-Welt angekommen, gilt es, die neuen Gefilde zu erkunden und eine neue Siedlung zu errichten. Dazu müsst ihr nicht nur Ressourcen sammeln und eine Wirtschaft auf die Beine zu stellen, sondern euch auch um euer Militär kümmern. Banditen haben es sich nämlich in den Kopf gesetzt, die Vorherrschaft über die vielen Inseln der neuen Welt zu erlangen.

Dementsprechend erlebt ihr eine frische Mischung aus Wirtschaft, Forschung und Infrastruktur, aber auch das typische Aufbau-Gameplay, gepaart mit strategischen Echtzeitkämpfen. Dabei gilt es, eure Siedlung und eure Truppen kontinuierlich weiter zu entwickeln, um den vielfachen Herausforderungen der neuen Welt entgegentreten zu können.

In Die Siedler: Neue Allianzen stehen euch drei verschiedene Fraktionen zur Verfügung – Elari, Maru und Jorn. Jede dieser Fraktionen verfügt über ganz spezielle Eigenheiten und einen eigenen Spielstil, aber auch visuelle Unterschiede und verschiedene Hintergrundgeschichten. Die Elari ähneln typischen Europäern, die Maru haben afrikanische Einflüsse und die Jorn – ihr erratet es – haben viel Wikinger-Flair.

In Die Siedler: Neue Allianzen stehen euch verschiedene Spielmodi zur Verfügung. Los geht es mit der epischen Einzelspieler-Kampagen mit viel Story, in der ihr das Volk der Elari übernehmt und euch in den neuen Landen niederlasst. Im Ansturm-Modus tretet ihr solo oder mit anderen Spielern zusammen gegen KI-Gegner an. Dabei habt ihr die Möglichkeit, viele Optionen und Einstellungen vorzunehmen und dadurch individuelle Herausforderungen zu gestalten.

Im Gefechtsmodus treten bis zu acht Spieler gemeinsam gegen die KI an, natürlich könnt ihr aber auch heiße PvP-Schlachten austragen. Hierfür stehen euch bereits ab dem Release satte zwölf Maps zur Verfügung.

Auch technisch hat sich einiges getan. In Die Siedler: Neue Allianzen kommt die Snowdrop-Engine von Ubisoft Massive zum Einsatz. Die bewährte Engine kennt ihr unter anderem aus Titeln wie Tom Clancy’s The Division 1 und 2, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Avatar: Frontiers of Pandora und vielen anderen Titeln. Dank der neuen Engine erstrahlen die Siedler in ganz neuem Glanz mit bildhübschen Grafiken und geschmeidigen Animationen.

Die Siedler: Neue Allianzen - Entwickler-Update Ubisoft hat sich das Feedback zu Die Siedler zu Herzen genommen und stellt in diesem Video vor, was sich in Neue Allianzen alles getan hat.

„Die Siedler: Neue Allianzen“ ist in verschiedenen Editionen erhältlich. Die Standard-Edition beinhaltet das Hauptspiel. Die Deluxe Edition umfasst das Hauptspiel, das Deluxe-Paket mit digitalen Spielinhalten, ein digitales Artbook und den Soundtrack, sowie das Entdecker-Paket mit weiteren Spielinhalten. Vorbesteller erhalten zudem als Bonus das Gründer-Paket mit drei Turm-Skins, einem einzigartigen Titel und einem Relikt-Teil-Beschleuniger für einen Tag.

Die Siedler: Neue Allianzen – erhältlich für Windows PC ab 17. Februar 2023, sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Amazon Luna.