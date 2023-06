Blizzard ist derzeit enorm fleißig, noch an kleineren Stellschrauben von Diablo IV zu drehen, aber ein umfangreicherer Patch ist offenbar ebenfalls in Arbeit und soll einige Community-Wünsche erfüllen.

Satte elf Hotfixes hat Blizzard bereits zu Diablo IV rausgehauen, um kleinere Problemchen zu fixen und das Balancing weiter zu verfeinern. Aber offenbar ist bereits ein größerer Patch in Arbeit, der sich um weitere Probleme kümmern soll. Das verriet Blizzard in einem neuen Diablo IV Campfire Chat, einer Video-Reihe, in der sich die Entwickler um Fragen aus der Community kümmern.

Rod Fergusson (General Manager), Joe Shely (Game Director), Tiffany Wat (Associate Production Director) und Adam Fletcher (Associate Director of Community) haben dabei einige interessante Themen aufgegriffen und einige gute Nachrichten parat. Denn noch vor Start der Season 1 im Juli soll ein umfangreicher Patch kommen.

Unter anderen geht es um den Verlust von Hardcore-Charakteren bei Verbindungsabbrüchen, unter Hardcore-Spielern ein hitzig diskutiertes Thema. Offenbar soll nun die "Scroll of Escape", eine Schriftrolle, mit der ihr über das Aktionsrad aus Bosskämpfen entkommen könnt, mit einer Funktionalität versehen werden, die Disconnects erkennt und die Schriftrolle dann auslöst, sodass ihr in Sicherheit gebracht werdet, statt euren mühsam hochgezogenen Charakter zu verlieren. Allerdings wird geprüft, ob es sich um einen serverseitigen Disconnect handelt, sodass es keinen Raum zum Cheaten durch manuellen Abbruch geben soll.

Geplant ist des weiteren, die XP in den Alptraum-Dungeons zu erhöhen, um diese reizvoller zu machen, nachdem sich herausgestellt hat, dass die meisten Spieler sich aus Effizienzgründen eher in den normalen Dungeons austoben. Auch soll die Reisezeit dadurch verkürzt werden, dass ihr mit den Siegeln direkt zu den Dungeons teleportieren könnt. Mit mehreren Siegeln könnt ihr also regelrechtes Dungeon-Hopping betreiben.

Und noch eine gute Nachricht: Die Juwelen verschwinden aus dem normalen Inventar. Jeder kennt es, dass ein bis eineinhalb Reihen von den Klunkern belegt werden und wertvollen Platz für Items wegnehmen. Dass soll sich ändern, die Juwelen sollen ab Season 2 in den Material-Reiter des Inventars wandern.