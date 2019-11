Blizzard hat unlängst Diablo IV offiziell vorgestellt und lässt seither überraschend viel Gameplay vom Stapel. Ein neues Video im Netz zeigt jetzt auch den Kampf gegen einen Weltboss.

In Diablo IV möchte Blizzard Entertainment es allen Fans des Franchise recht machen und die Vorteile aller bisherigen Serienableger in einem Titel vereinen. Zwar hat das Spiel selbstredend noch keinen Release-Termin, die Macher sind aber durchaus recht offen wenn es um die Veröffentlichung von Gameplay-Eindrücken geht.

Ein neues Video zeigt jetzt erstmals auch einen Kampf gegen einen Weltboss in Diablo IV, nachdem es zuvor etliche ausführliche Clips zu den einzelnen Charakterklassen Zauberin, Druide und Barbar gab.

Beim gezeigten Bossgegner handelt es sich um Ashava the Pestilent. Die Besonderheit: Es handelt sich nicht um einen regulären Bossgegner wie meistens in den Dungeons des Spiels, sondern um einen Open-World-Boss. In Diablo IV dürft ihr euch nämlich bekanntermaßen auch in einer offenen Spielwelt austoben und könnt dort auf derartige fordernde Gegner stoßen.

Die Kämpfe fallen so groß aus, dass bis zu acht Spieler gemeinsam antreten müssen, um einen Open-World-Boss zur Strecke zu bringen; insgesamt soll die Schwierigkeit des Kampfes aber regelmäßig an die Anzahl der Spieler in dem Kampf angepasst werden.