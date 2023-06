Schon zum Launch-Tag kommunizierte Blizzard Entertainment, dass Diablo IV den besten Start eines Spiels in der Unternehmensgeschichte hingelegt hat, alleine was die Vorverkäufe betrifft. Kurze Zeit später ist der Blizzard-Rekord nun offiziell verbrieft und wird mit Zahlen untermauert.

So bestätigte der Kult-Entwickler heute in einer Pressemitteilung, dass die weltweiten Verkäufe in der ersten Woche seit der Veröffentlichung am 6. Juni die teuflische Umsatzmarke von 666 Millionen US-Dollar geknackt haben. Damit ist Diablo IV auch eine Woche nach der Veröffentlichung das sich am schnellsten verkaufende Spiel in der Blizzard-Geschichte - basierend auf verkauften Stückzahlen und erzieltem Umsatz auf allen Plattformen in den ersten fünf Tagen nach einem Release. Die Zahlen decken dabei die Auswertungen von digitalen Partnern, Einzelhändlern und internen Aufzeichnungen von Blizzard ab.

Im allgemeinen Entertainment-Vergleich heißt das auch: Diablo IV hat in diesem Zeitraum vergleichbare Zahlen wie die größte Eröffnungswoche des Jahres eines Streifens an den Kinokassen hingelegt, kann sich also auch im Vergleich zum Filmbereich mehr als ordentlich positionieren. Dementsprechend haben die unzähligen Spieler auch schon mehr als 276.000.000 Stunden in der Spielwelt zugebracht - das entspricht mehr als 30 Jahren.

Weitere Statistiken gefällig?

Über 276 Milliarden getötete Dämonen seit Early Access: beinahe 35-mal so hoch wie die globale Bevölkerung

Spieler:innen wurden über 316 Millionen mal niedergeschlagen

Über 5 Millionen dieser Niederlagen erfolgten durch den Schlächter

Aber sie sind nicht allein – Spieler:innen haben über 166 Millionen mal eine Gruppe mit ihren Freund:innen erstellt

163 Spieler:innen haben das maximale Level im Hardcore Modus erreicht – in diesem Modus sind alle Tode endgültig

Als Randnotiz ebenfalls erwähnenswert: Im Zeitraum vom 1. bis 9. Juni war Diablo IV auch die Nummer 1 auf der populären Streaming-Plattform Twitch und hat dort Blizzards Rekorde für die Anzahl der gestreamten und gesehenen Stunden gebrochen.