Diablo IV hat mittlerweile ja den Gold-Status erreicht. Zwar gibt es bis zum Release noch Optimierungen, das Spiel ist damit aber im Grunde fertig - und damit konnten nun auch die finalen PC-Systemanforderungen finalisiert werden.

Blizzard Entertainment hat auf der offiziellen Webseite nun die finalen PC-Systemanforderungen des kommenden Blockbusters Diablo IV bekanntgegeben. Nachdem die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen wurden und die Optimierungen zumindest in ganz wesentlichem Umfang implementiert wurden, war das nun möglich.

In den nun kommunizierten Systemanforderungen legt Blizzard klar offen, was ihr beispielsweise für einen Rechner benötigt, um in 1080p- oder 4K-Auflösung mit 60 fps zu zocken - oder eben, welchen Rechner ihr überhaupt braucht, um das Action-Rollenspiel in vernünftiger Form genießen zu können. Konkret sehen die Systemvoraussetzungen demnach wie folgt aus:

Minimale Systemanforderungen

(1080p mit 720p Rendering, niedrige Grafikeinstellungen, 30 fps)

OS: 64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8350 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280 DirectX: Version 12

Version 12 Festplatte: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz Internet: Breitbandverbindung

Medium Systemanforderungen



(1080p, mittlere Grafikeinstellungen, 60 fps)

OS: 64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer Prozessor: Intel Core i5-4670K oder AMD Ryzen 1300X

Intel Core i5-4670K oder AMD Ryzen 1300X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470 DirectX: Version 12

Version 12 Festplatte: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz Internet: Breitbandverbindung

Hohe Systemanforderungen



(1080p, hohe Grafikeinstellungen, 60 fps)

OS: 64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 2700X

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 2700X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: Version 12

Version 12 Festplatte: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz Internet: Breitbandverbindung

Anforderungen für Ultrak 4K Spezifikation (4K, Ultra-Grafikeinstellungen, 60 fps)

OS: 64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

64-bit Windows 10 Version 1909 oder neuer Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

32 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series für vollständigen Support von DLSS3 oder AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series für vollständigen Support von DLSS3 oder AMD Radeon RX 6800 XT DirectX: Version 12

Version 12 Festplatte: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz Internet: Breitbandverbindung

Diablo IV erscheint am 6. Juni 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.