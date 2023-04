Im kommenden Diablo IV ist auf Level 100 bekanntermaßen die Maximalstufe eines Charakters erreicht - doch bis dahin wird es für die allermeisten Spieler ein langer Weg werden.

Wer in Diablo IV einen Charakter auf das Maximallevel 100 bringen will, der sollte sich auf einen langfristigen Prozess einstellen und dementsprechend viel Zeil mitbringen. Das bestätigte nun Associate Director Joseph Piepiora in einem Statement auf Twitter.

Dort hatte ein Fan das Thema aufgegriffen und eine Reaktion von Piepiora nach sich gezogen. Demnach werde der durchschnittliche Spieler laut dem leitenden Angestellten von Blizzard Entertainment wohl rund 150 Spielstunden investieren müssen, um Level 100 zu erreichen.

Die Rückfrage kam auf, nachdem unlängst ein Interview in der PC Gamer für etwas Verwirrung diesbezüglich gesorgt hatte. Damals sagte eben jener Piepiora, dass ihr für das Absolvieren eines saisonalen Battle Pass rund 80 Stunden einplanen müsst; wer die Maximalstufe 100 erreichen wolle, müsse noch einmal soviel Zeit und darüber hinaus etwas mehr investieren - welche Zeit er damit konkret meinte, ließ er aber offen.

Jetzt folgte die klarstellende Aussagen: "Um Level 100 zu erreichen, werden 150+ Stunden für die durchschnittliche Spielerfahrung benötigt." Langjährige Zocker der Serie können also dieses Zeitfenster womöglich etwas kürzer ausgestalten, viel Zeit dürfte trotzdem nötig sein. Festzuhalten bleibt aber in jedem Fall: 150 Stunden sind dann doch etwas mehr wie 80 Stunden zuzüglich eines kleinen zeitlichen Bonus.

Wer von Diablo III auf den vierten Teil umsteigt, der wird sich folglich darauf einstellen müssen, das Maximallevel erst später zu erreichen. In Abhängigkeit des Skill-Sets konnte im dritten Serienteil das Maximallevel 70 noch in wenigen Stunden erreicht werden.