Kurzinfo

Diablo III ist der lang erwartete Nachfolger von Diablo II aus dem Hause Blizzard. Das Rollenspiel knüpft dabei direkt an die Geschehnisse seines Vorgängers an und schickt den Spieler erneut nach Sanktuario, einer Welt aus dem Bereich der Dark Fantasy. Den meisten seiner Bewohner ist nicht bekannt, dass Sanktuario vor gut zwanzig Jahren von einer Handvoll tapferer und mächtiger Helden vor den dämonischen Kräften der Unterwelt gerettet wurde. Der Großteil dieser Helden, die Auge in Auge den Armeen der Hölle gegenüberstanden – und das Glück hatten, zu überleben –, musste diese Erfahrung mit ihrem Verstand bezahlen. Und die meisten anderen haben ihre verfluchten Erinnerungen tief in sich vergraben und die Entsetzlichkeiten aus ihren Gedanken vertrieben.