Blizzard Entertainment veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das hauseigene Event BlizzCon und hat dabei offensichtlich eine größere Diablo-Ankündigung geplant. Darauf lässt der nun veröffentlichte Zeitplan schließen.

Blizzard Entertainment hat unlängst den Zeitplan für die diesjährige BlizzCon 2018 in Anaheim veröffentlicht und rückt dabei die Action-RPG-Reihe Diablo weiter in den Fokus. Bereits im Vorfeld hielten sich die Spekulationen hartnäckig, wonach es hier eine Neuankündigung auf der BlizzCon geben könnte, womöglich ja sogar in Form von Diablo IV. Diese Hoffnungen nährt nun auch der jetzt veröffentlichte Zeitplan.

Direkt nach der Eröffnungszeremonie am Freitag, den 02. November 2018 wird nämlich das Panel "Diablo: What's Next abgehalten. Das ist insoweit interessant, dass dieser Zeitpunkt direkt nach der Eröffnung für gewöhnlich der wichtigsten Neuankündigung auf dem hauseigenen Blizzard-Event vorbehalten ist. Der Kult-Entwickler wird also in jedem Fall etwas rund um Diablo zu sagen haben.

Im vergangenen Jahr wurde zur Eröffnung der BlizzCon World of WarCraft Classic sowie das große Add-on World of WarCraft: Battle for Azeroth angekündigt, gefolgt von einem ausführlicheren Panel rund um diese Titel. 2016 kündigte Blizzard die Hearthstone-Erweiterung rund um Gadgetzan an, die anschließend in einem direkt darauffolgenden Panel ausführlich präsentiert wurde. Dieses Jahr ist nun also Diablo dran.

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass sich gleich mehrere Diablo-Projekte bei Blizzard in Arbeit befinden. Zum Start der BlizzCon wird bereits die Diablo III: The Eternal Collection für die Switch veröffentlicht, zum Event könnte nun also auch Diablo IV bestätigt werden. Ebenfalls ein heißer Kandidat: die schon mehr oder weniger bestätigte animierte Serie zur Marke auf Netflix.

Die Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2018 findet am 02. November um 23:00 Uhr deutscher Zeit statt.