Am Wochenende hatte Blizzard Entertainment auf der BlizzCon das Mobile-Spin-Off Diablo Immortal angekündigt und die Hoffnungen der Fans auf Diablo IV zunächst enttäuscht. Laut einem Bericht wäre der nächste größe Teil womöglich aber durchaus auf der Tagesordnung für das Event gestanden.

Die gewöhnlich gut unterrichteten englischsprachigen Kollegen von Kotaku berufen sich in ihrem neuesten Bericht auf gleich zwei unabhängige, mit der Sache vertraute Quellen, die besagen, dass Blizzard Entertainment sehr wohl mit der Ankündigung eines echten Diablo IV auf der BlizzCon geliebäugelt hat.

Demnach habe das Entwicklerstudio ein Video mit Co-Gründer Allen Adham aufgezeichnet, in dem er über das neue Diablo-Projekt spricht. Dabei handle es sich um Diablo IV, das sich zwar in Arbeit befinde, jedoch noch nicht so weit fortgeschritten sei, als dass man bereits echte Szenen anhand einer Gameplay-Demo hätte zeigen können. Das Video wurde jedoch nie auf der BlizzCon gezeigt!

Laut dem ursprünglichen Bericht von Kotaku soll dieses Video für das Ende der Keynote vorgesehen gewesen sein, doch mittlerweile hat man diese Aussage korrigiert. Zwar existiert das Video mit Allen Adham rund um Diablo IV wirklich, es sei jedoch unklar, ob dieses tatsächlich schon während der BlizzCon hätte gezeigt werden sollen. Möglich sei auch, dass solche Pläne zwar durchdiskutiert worden sind, sich jedoch schon im Vorfeld des Events nicht manifestiert hätten. Insofern weicht man von der ursprünglichen Berichterstattung, der Clip sei "in letzter Minute" aus der Keynote verbannt worden, ab.

So oder so: Fest steht, dass sich Diablo IV tatsächlich in Arbeit befindet. Alle Fans des Franchise, die sich über das Mobile-Spin-Off Diablo Immortal aufregen, können also durchatmen. Dass der neue Hauptteil der Reihe noch nicht vorgestellt werden konnte, soll auch daran liegen, dass dieser in den letzten vier Jahren drastische Änderungen erfahren hat. Nicht auszuschließen sei, dass Blizzard für den neuen Teil weiter mit neuen Mechaniken herumexperimentiert. Nach Infos von Kotaku soll das Spiel mindestens zwei mal während der Entwicklung unter verschiedenen Directors neu aufgelegt worden sein.