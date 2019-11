Ein Remaster von Diablo 2 wünschen sich wohl viele Fans, doch nach neuesten Informationen ist eine überarbeitete Version unwahrscheinlicher denn je.

Ihr würdet gerne wieder in die Welt von Diablo 2 eintauchen, nur ein wenig in die heutige Zeit verfrachtet? So wie es inzwischen aussieht, wird das wohl mehr als schwierig. In einem Bericht von GameSpot, in dem mit Max und Erich Schaefer und David Brevik über ihre Erfahrungen während der Entwicklung von Diablo 2 gesprochen wird, wurde unter anderem davon gesprochen, wie der komplette Source-Code des Spiels verloren gegangen ist.

Aber nicht nur das, auch alle Assets seien unwiederbringlich korrumpiert. Ein Backup, das eigentlich erstellt werden sollte, wurde vernachlässigt. "Wir waren zwei Tage lang in totaler Panik", meint Erich Schaefer. Dass das Spiel letztlich fertiggestellt werden konnte liegt daran, dass das Team es damals aus Stücken unterschiedlicher Builds und Abschnitte zusammenschusterte. Für ein Remaster müsste Blizzard erneut beim Reisbrett anfangen.

Mit Diablo 4 am Horizont schwinden die Chancen auf ein Diablo-2-Remaster noch einmal mehr, da Blizzard seine Ressourcen vermutlich darauf konzentriert. Vielleicht tröstet aber gerade das neue Spiel Fans von Teil 2 über die ausbleibende Überarbeitung hinweg. Schließlich scheint Diablo 4 den düsteren Stil, den Fans am vorletzten Diablo so schätzen, aufzugreifen.