Survival-Modus in Kürze kostenlos für alle!

Devil May Cry 5

Seit einer Woche ist Devil May Cry 5 nun erhältlich und sorgt für actionreiche Momente auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One. Capcom sorgt aber bereits für Nachschub!

Viele Spieler dürften sich noch mit dem Hauptspiel von Devil May Cry 5 beschäftigen, doch Capcom will nichts dem Zufall überlassen und werkelt bereits an Nachschub für den Titel. Bereits ab dem 01. April 2019 soll es einen neuen Inhalt kostenlos für alle Käufer des Hauptspiels geben.

Mit "Bloody Palace" erhält ein neuer Spielmodus im Titel Einzug; dieser wird per Update nachgeliefert. Worum geht's? Der neue Spielmodus ist ein klassischer Survival-Modus, in dem ihr euch Horden von immer schwieriger zu besiegenden Dämonen stellen müsst. In Person von Dante, Nero oder V sind aber nicht nur die Monster eure Gegner, sondern auch die Zeit. Die Uhr ticket gnadenlos weiter, während ihr in mehreren Leveln auf die Probe gestellt werdet.

Devil May Cry 5 ist seit dem 08. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Unser Devil May Cry 5 Review könnt ihr hier noch einmal nachlesen.