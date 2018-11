Im März nächsten Jahres soll Devil May Cry 5 wieder für ordentlich Action und Furore sorgen. An Bord wird dann auch ein neuer Trainingsmodus sein, der nun vorgestellt wurde.

Wenn Devil May Cry 5 am 08. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint, dann wird auch ein neuer Trainingsmodus mit von der Partie sein. Im Rahmen des Microsofts-Fan-Events X018 in Mexico City wurde dieser unter dem Namen "The Void" nun erstmals näher vorgestellt.

Sofern ihr neu innerhalb der Reihe seid und etwas üben möchtet oder aber eure Kampftechnik auch als langjähriger Fan der Serie einfach nur optimieren wollt, dann seid ihr im neuen Spielmodus genau richtig. Denn in diesem kann der Gegnern zugefügte Schaden einfach komplett ausgeschaltet werden, so dass ihr munter drauf los zocken könnt, um eure Abläufe und Combos im Kampfgeschehen endlos auszuprobieren. Alternativ kann das Schadenssystem aber auch aktiviert werden, um beispielsweise herauszufinden, wie stark eine bestimmte Combo im Spiel letztendlich sein und wieviel Schaden diese ganz konkret anrichten wird.

Außerdem könnt ihr in "The Void" unabhängig von eurem Fertigkeitenlevel mit allen Devil Breakers, also den Roboter-Armen mit Spezialfähigkeiten für Protagonist Nero, herumexperimentieren. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das könnt ihr auch dem im Rahmen der X018 neu veröffentlichten, fünfminütigen Video entnehmen.

Devil May Cry 5 erscheint am 08. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.