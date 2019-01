In rund zwei Monaten erscheint die Fortsetzung des Actionreihe Devil May Cry, doch noch im Vorfeld bekommt ihr ein weiteres Mal die Möglichkeit, euch selbst ein Bild vom neuen Titel zu machen.

Noch bevor Devil May Cry 5 am 08. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint, werdet ihr zumindest auf den beiden Heimkonsolen noch einmal die Chance bekommen, selbst Hand anzulegen. Capcom hat via Twitter nämlich eine weitere Demo-Version angekündigt, die ihr im Vorfeld des Release herunterladen könnt.

Zuvor gab es schon einmal eine Demo zu Devil May Cry 5, die jedoch exklusiv auf der Xbox One seit den The Game Awards 2018 zur Verfügung stand. Diese wurde zwischenzeitlich wieder aus dem Netz genommen, doch jetzt gibt es ja glücklicherweise Licht am Ende des Tunnels in Form der zweiten, neuen Probierversion. Diese soll nun am 07. Februar 2019 sowohl für PS4 als auch Xbox One veröffentlicht werden.

Während die erste Demo ab sofort nicht mehr heruntergeladen werden kann, so bestätigt Capcom jedoch, dass alle, die bereits den Download zuvor getätigt hatten weiter Zugriff auf diese Probierversion für die Xbox One haben. In dieser konnten Interessierte die Steuerung über Nero übernehmen und sich im Level Red Grave City austoben. Auch das Hauptschwert Red Queen, die Handfeuerwaffe Blue Rose und diverse Devil-Breaker-Fähigkeiten können dabei verwendet werden.

Welche Inhalte die zweite Probierversion zu bieten haben wird, wurde indes noch nicht offiziell kommuniziert.