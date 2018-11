Die Serienumsetzung von Castlevania erwies sich auf Netflix als äußerst erfolgreich und geht bekanntermaßen bereits in die dritte Staffel. Mit Devil May Cry wird daher nun eine weitere namhafte Spielemarke entsprechend umgesetzt.

Für Fans der Actionmarke Devil May Cry brechen durchaus rosige Zeiten an, denn am 08. März 2019 erscheint bekanntermaßen das neue Devil May Cry 5 für PC, PS4 und Xbox One. Darüber hinaus wurde nun auch eine Netflix-Serie rund um das Franchise offiziell bestätigt.

Nach dem Erfolg mit der entsprechenden Castlevania-Reihe hat der auch für diese Serie zuständige Executive Producer Adi Shankar nun auch eine animierte Serie basierend auf Devil May Cry bestätigt. In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von IGN bestätigte Shankar, dass er selbst persönlich die Rechte an Devil May Cry erworben hat; Hollywood könne es nach seiner Aussage also schonmal nicht versauen.

Laut Shankar habe die Castlevania-Serie bei Netflix die Erwartungen "wirklich übertroffen", was es ihm erst ermöglicht habe, sich die entsprechenden Rechte für Devil May Cry zu sichern. "Sie lief verrückt gut", so Shankar zu Castlevania. "Wir haben sofort grünes Licht für Season 3 erhalten. Ich würde ohne die Fans keinen Job mehr haben."

Wie die Netflix-Serie zu Devil May Cry konkret aufgebaut sein und wann diese erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Mit handfesten Details rückte Shankar zunächst noch nicht raus. Wir halten euch auf dem Laufenden.