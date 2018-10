Ihr habt ein paar Tausend Euro übrig? Wie wäre es dann mit einer dieser Limited Editions von Devil May Cry 5? Mit ihnen könnt ihr euch gleich passend wie Dante und Co. einkleiden.

Wolltet ihr euch schon immer mal wie Dante, Nero oder der Devil-May-Cry-Neuzugang V aussehen? Capcom gibt euch nun die Möglichkeit, dafür nicht selbst unter die Näher zu gehen. In Japan wurden "Ultra Limitierte Editionen" zu Devil May Cry V angekündigt, der ein Kleidungsstück je eines der spielbaren Charaktere beiliegt.

Die günstigste Variante mit Vs Westenmantel liegt bei 600.000 Yen (ca. 4.000 Euro). Nach oben ist aber noch Luft, guckt man sich die Mäntel der bekannteren Figuren an.

Neros, der in Devil May Cry V eine zentrale Rolle spielt, bekommt eine etwas teurere Nachbildung seines blauen Mantels spendiert. Dieser liegt bei 750.000 Yen (ca 5.800 Euro). Der rechte Ärmel ist natürlich auch in der Ultra Limited Edition abgetrennt. Wer die Spendierhosen anhat und ein Dante-Purist hat, der muss richtig tief in die Tasche greifen. Sein Mantel kostet stolze 900.000 Yen (ca. 6.900 Euro).

Capcom hat schon vor Jahren Replikas berühmter Kleidungsstücke aus seinen Spielen angeboten. 2012 wurde eine besondere Edition von Resident Evil 6 inklusive Leon S. Kennedys Lederjacke für gut 1.000 Euro angeboten.