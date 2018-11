Devil May Cry 5

Bei einem Online-Händler ist eine Collector's Edition zu Devil May Cry 5 gelistet worden. Darin stecken zahlreiche Inhalte, auf die sich Fans freuen dürfen.

Für das kommende Devil May Cry 5 von Capcom ist jetzt eine weitere Collector's Edition aufgetaucht. Laut einem Eintrag beim Online-Händler Amazon haben Besitzer der PlayStation 4 und Xbox One die Möglichkeit, sich eine Collector's Edition mit einem Modell des Vans aus Devil May Cry zu sichern.

Details zur Größe oder dem Material gibt es zwar noch nicht, doch zumindest ist ein Neonschild am Fahrzeug zu erkennen, dass vielleicht beleuchtet sein wird. Alle Inhalte der Devil May Cry 5 Collector's Edition könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen: