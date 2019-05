Devil May Cry ist eine altbekannte Actionreihe, die zuletzt mit Teil 5 einen frischen Ableger spendiert bekommen hat. Jetzt kommt das Action-Epos auch auf die Switch von Nintendo.

Wer nun allerdings darauf hoffte, dass direkt der aktuellste Teil Devil May Cry 5 für die Nintendo-Plattform erscheint, der muss stark sein: Dem ist nämlich nicht so. Vielmehr dürft ihr euch auf den jungen Dante freuen, denn der erste Actiontitel des Franchise schafft nun den Sprung. Als Release-Termin wird im Rahmen der Bekanntgabe via Twitter zunächst pauschal Sommer 2019 angegeben.

Erst im März 2018 war die Devil May Cry HD Collection für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Diese umfasste Remaster-Versionen von Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3: Special Edition. Alle Spiele schafften auf den aktuellen Plattformen dabei 60 fps.

Noch stehen handfeste Details zur neuen Switch-Portierung des ersten Devil May Cry aus, es dürfte sich wohl aber um das Remaster aus dieser HD Collection handeln, das nun an die Switch angepasst wird. Früher in diesem Jahr hatte Franchise-Chef Hidaki Itsuno noch die Werbetrommel gerührt, dass Fans eine Umsetzung von Devil May Cry für die Switch einfordern sollen. Die Reihe war bis dato noch nie auf einer Nintendo-Plattform erhältlich, doch das Flehen der Fans war nun offenbar stark genug. Bleibt abzuwarten, ob auch die weiteren Remaster der HD Collection noch ihren Weg auf die Switch finden.