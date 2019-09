Devil May Cry 2

Nachdem Devil May Cry 2 im Rahmen der Devil May Cry HD Collection bereits für weitere Plattformen erschienen war, folgt nun auch eine Umsetzung für Nintendos Switch.

Noch ein Klassiker schafft nun den Sprung auf die Switch von Nintendo. Anlässlich etlicher Neuankündigungen im Rahmen der Nintendo Direct in der vergangenen Nacht hat Capcom nun auch den Actiontitel Devil May Cry 2 für die Plattform der Japaner bestätigt.

Mit der Veröffentlichung des zweiten Teils setzt Protagonist Dante seine Reise auf der Switch damit fort. Der Startschuss soll bereits in wenigen Wochen am 19. September 2019 fallen; Vorbestellungen sind zum Preis von 20 Dollar bereits via eShop möglich. Zuvor war im Frühjahr bereits der erste Teil des Franchise für die Switch erschienen.

Der Release markiert gleichzeitig das erste Mal, dass Devil May Cry 2 auf einer Nintendo-Plattform verfügbar ist. Das Original wurde 2003 für die PS2 veröffentlicht, im Rahmen der Devil May Cry HD Collection kamen später weitere PlayStation- und Xbox- sowie PC-Umsetzungen.

Aufgrund der spürbaren Änderungen in Sachen Gameplay, Story und Charakteren gegenüber dem ersten Teil, hat das Sequel etwas den Ruf des schwarzen Schafes der Reihe. Kommerziell war jedoch auch Devil May Cry 2 ein Erfolg.