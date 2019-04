Das sind die Sieger - und God of War ist wieder dabei!

Der Bundesverband der deutschen Spielebranche, game, hat nun den Deutschen Computerspielpreis 2019 verliehen. Ein altbekannter PS4-Exklusivtitel kann dabei auch in hiesigen Gefilden glänzen.

God of War hat gefühlt so ziemlich jede wichtige Spieleauszeichnung abgestaubt und ist nun auch in Deutschland erfolgreich unterwegs. Das PS4-exklusive Action-Epos wurde als "Bestes internationales Spiel" ausgezeichnet und gewann damit gewissermaßen die Königskategorie der Preisverleihung.

Im Fokus standen dabei aber natürlich vorwiegende deutsche Titel. Das "Bestes deutsches Spiel" wurde dabei vor rund 700 Gästen Trüberbrook ausgezeichnet; von den insgesamt 590.000 Euro Preisgeld gab es hierfür satte 110.000 Euro zuzüglich weiteren Medialeistungen.

Durch die Veranstaltung mit insgesamt 15 verschiedenen Award-Kategorien führte Ina Müller im Berliner Admiralspalast. Das sind die Gewinner:

1. Platz: Elizabeth (Alexander Sartig, Jesco von Puttkamer, Jonathan Kees, Julian Wotjak, Julietta Hofmann, Tobias Hermann, HTW Berlin)

2. Platz: AnotherWhere (Benjamin Feder, Dyako Mahmoudi, Laura Reinhardt, Morten Newe, HTW Berlin)

2. Platz: Sonority (Madeline Reinaldo Mendoza, Willi Schorrig, Elisa Schorrig, HdM Stuttgart)

1. Platz: A Juggler’s Tale (Steffen Oberle, Enzio Probst, Dominik Schön, Sven Bergmann und weitere, Filmakademie Baden-Württemberg)

2. Platz: Meander Book (Marlene Käseberg, HTW Berlin)

2. Platz: Orbital Bullet (Yves Masullo, Robin Mächtel, Corinna Benz, SRH Hochschule Heidelberg)

