Quantic Dream hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, etliche der zuvor exklusiv für PS4 veröffentlichten Blockbuster auch auf den PC bringen zu wollen. Auch das gelungene Detroit: Become Human zählt dazu - und jetzt gibt es endlich einen konkreten Release-Termin.

Wer auf die PC-Umsetzung des Sci-Fi-Thrillers Detroit: Become Human aus dem Hause Quantic Dream wartete, der darf nun endlich den Kalender zücken. Die Entwickler haben heute nach längerem Warten nun den Release-Termin bestätigt, der erfreulicherweise noch im laufenden Jahr 2019 liegt.

Die Wartezeit wird demnach am 12. Dezember 2019 ein Ende finden. Ab diesem Tag wird das französische Studio das im Mai 2018 für PS4 veröffentlichte Spiel via Epic Games Store auf den PC bringen. Der futuristische Thriller, der durchaus gute Kritiken abstaubte, wird euch 39,99 Euro kosten.

Wer sich vor einem Kauf selbst von der PC-Fassung überzeugen möchte, der wird sich auch darüber freuen, dass es am gleichen Tag auch eine spielbare Demo geben wird. In der kostenfreien Probierversion könnt ihr die Intro-Szene des Sci-Fi-Thrillers anzocken.

Detroit: Become Human spielst in der nahen Zukunft, in der die Gesellschaft an der Schwelle zum Chaos steht. Durch den schnell vorangehenden technischen Fortschritt gibt es immer mehr Androiden, die sich wie Personen verhalten und den Menschen täuschend ähnlich sind, aber doch nur als Maschinen gesehen und wie Werkzeuge genutzt werden. In der Folge wird die Frage thematisiert, wie menschlich KI sein kann. In der verzweigten Geschichte beeinflusst ihr die Schicksale der Androiden Kara, Connor und Markus; alle drei werdet ihr im Verlauf der Story einmal steuern. Dabei stehen die Protagonisten auch vor verschiedenen moralischen Dilemmas und Entscheidungen.

Auf dem PC gibt es gegenüber der PS4-Fassung allerhand Verbesserungen. Unter anderem dürft ihr Detroit: Become Human - einen entsprechenden PC vorausgesetzt - in 4K-Auflösung bei 60 fps genießen. Außerdem gibt es auch Maus- und Tastatur- sowie Gamepad-Support.