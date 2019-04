Die Gerüchte zu Destiny 3 vom Januar nehmen mit den neuesten Ereignissen in Destiny 2 an Fahrt auf.

Bereits letztes Jahr im Oktober wurden zum ersten Mal Gerüchte über Destiny 3 in Umlauf gebracht. Bestätigungen blieben seither aus. Dann tauchten im Januar weitere mutmaßliche Leaks im Forum 4chan auf. Genau diese werden nun durch die Aufgaben der Neun, den Xûr in Destiny 2 untermauert. Um was geht es also genau?

Die Gerüchte besagen, dass Destiny 3 im Herbst 2020 erscheinen wird. Das würde bedeuten, dass Bungie den Zyklus vom ersten Teil auch in Destiny 2 fortsetzt. Teil 3 soll sich darauf konzentrieren, um was es sich bei der Dunkelheit genau handelt. Angeblich ist sie ein Volk außerirdischer Wesen, Veil genannt, die Licht sammeln, um ihren Gott, den Formlosen, wiederzubeleben. Die Handlung soll sich um einen zweiten Kollaps stricken, der durch einen Angriff der Veil auf die Erde ausgelöst wird. Die Hüter müssen sich daraufhin angeblich mit Gefallenen und Kabalen zusammenschließen, um gemeinsam den neuen Feind zu schlagen.

Neue Handlungsorte werden dem Gerücht nach Europa, einer der Monde des Jupiter, die Venus, Old Chicago und Hollywood Spire sein. Insgesamt soll die Welt größer ausfallen als in Destiny 2. Auf der Reise wird es eure Aufgabe sein, die sieben Anführer der Veil auszuschalten.

Die anonyme Quelle berichtet außerdem, dass Hüter mehreren Fraktionen angehören können. Diese sind der Kriegskult der Zukunft, die Neue Monarchie, der Tote Orbit, die Hand der Veil und der Schatten des Imperators, mit Letzterem ist vermutlich Calus gemeint, und das Haus des Urteils. Gameplay-technisch soll es einige Neuerungen geben, die auf den Fraktionen basieren und Kämpfe um Außenposten zwischen Licht- und Schatten-Hütern ermöglichen.

Interessant wird es zu sehen, ob und inwiefern die Trennung Bungies von Activision Einfluss auf diese Gerüchte haben wird.