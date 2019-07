Nach dem Ausscheiden von Activision als Publisher hat Bungie in Sachen Destiny 2 wieder alleine das Sagen. Das führt jetzt dazu, dass PC-Spieler auf der populärsten und am weitesten verbreiteten Plattform zocken können.

Destiny 2 erschien ursprünglich unter der Flagge von Publisher Activision Blizzard, der folgerichtig auf eine PC-exklusiven Release via Battle.net bestand. Mittlerweile hat Bungie wieder alleine das Sagen, was das Sci-Fi-Franchise betrifft. Und so gibt es nun erfreuliche Nachrichten für Steam-Fans.

Die populärste PC-Plattform wird demnach künftig in den Genuss von Destiny 2 kommen. Das gab Bungie nun erfreut via Twitter bekannt. Die Veröffentlichung im digitalen Online-Store für PC-Spiele ist demnach für den 17. September 2019 geplant. Gleichzeitig könnt ihr bei Steam auch schon das neue Add-on Destiny 2: Shadowkeep vorbestellen.

Destiny 2 on PC is heading to Steam.



Your Guardians, vaults, progress, and all entitlements will make the move this September.



Pre-order Destiny 2: Shadowkeep: https://t.co/PT5uTV20Pg pic.twitter.com/3T7ZNCAIPP