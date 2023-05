Der Sci-Fi-Dauerbrenner Destiny 2 geht in die nächste Runde, denn ab sofort ist die neue "Saison der Tiefe" verfügbar. Wir verschaffen euch hier einen Überblick über die frischen Inhalte der neuen Season.

Bungie hat heute den Startschuss für die Saison der Tiefe aka Season of the Deep in Destiny 2 gegeben. Im Zuge dessen bekommt ihr neue Aktivitäten, wöchentliche Story-Missionen, einen neuen Dungeon, Schmelztiegel-Updates sowie neue und aktualisierte Waffen an die Hand. Dank einer Kooperation mit Sony gibt es auf der PlayStation zusätzlich Ornamente und Ausrüstung bekannter Charaktere und Welten von mehreren Studios in Destiny 2 zu entdecken.

Hinweise gab es bereits zuvor, jetzt ist es fix: Ab heute könnt ihr die neue Saison mit einer Reise zurück zum Titan beginnen. Dort gilt es ein seltsames Signal zu untersuchen, das aus den Tiefen des Methanmeers stammt. Besitzer des zugehörigen Season Pass haben Zugang zu den wöchentlichen Tauchgang-Missionen, der Spielersuche-Saisonaktivität "Bergung" und der neuen Aktivität "Angeln".

Ab Freitag um 19:00 Uhr wird der neue Dungeon freigeschaltet und wartet mit einer neuen Herausforderung - aber eben auch neuen Schätzen. Dieser Dungeon ist der erste von zwei Dungeons, die in diesem Jahr veröffentlicht werden. Er steht allen zur Verfügung, die den Lightfall + Jahrespass oder den Lightfall Dungeon-Key besitzen.

Im Rahmen der oben angesprochenen Partnerschaft mit Sony gibt es diverse Items von PlayStation-Ikonen wie Aloy, Kratos und Jin Sakai. Konkret handelt es sich dabei um:

Rüstungsornament-Pakete

Jäger – Geweihter Jäger

Titan – Gottesfluch

Warlock – Anzestral

"Ewiger Herumtreiber" Finisher-Paket

Aus dem Nichts

Wirbelndes Chaos

Perfekter Schlag

Pilz-Paket

Clicker (Geist)

Wachsender Schrecken (Schiff)

Quarantäneläufer (Sparrow)

Geste

Pfiffikus