Wenn es um das Zurückhalten von Infos geht, entpuppt sich Destiny 2 immer wieder als Sieb mit großen Maschen. Schon vor dem Showcase heute Abend sind etliche Infos zur neuen Saison und zur nächsten Erweiterung durchgesickert.

Die Neugier ist stark in der Community. Und so wundert es nicht, dass Dataminer sich dieser Tage sowohl den Source Code des Spiels als auch die Website vorgeknöpft haben, um neue Infos zu finden, noch vor dem Destiny-2-Showcase am heutigen Abend. Und es hat sich offenbar gelohnt, denn es konnten reichlich Infos zur Saison 18 und zur nächsten Erweiterung gefunden werden.

Also: Spoiler-Alarm, wenn ihr euch das heutige Showcase nicht versauen wollt, solltet ihr nicht mehr weiterlesen. Also, auf geht's.

Beginnen wir mit der Season 18, die am heutigen Abend starten wird. Selbige trägt offenbar den Namen Season of the Plunder und wird sich einem stark Piraten-lastigen Szenario rund um die Eliksni widmen. Allem Anschein nach wird auch Eramis in der neuen Season wieder einen Auftritt haben und sich möglicherweise den Kräften des Zeugen anschließen. Auch neue Waffen sind zu sehen - Pulse Rifle, Maschinengewehr, Maschinenpistole, Handfeuerwaffe, Shotgun und Linear Fusion Rifle. Als neuer Raid kehrt offenbar Kings Fall wieder zurück. Als Missionstypen für die Saison tauchen Ketchcrash, No Quarter, Expedition und Hideouts auf.

Auch zur kommenden Erweiterung Destiny 2: Lightfall, die vermutlich heute Abend angekündigt wird, ist schon einiges durchgesickert. Das neue Keyart zur Erweiterung lässt einige Schlüsse zu. Osiris und der Zeuge sind deutlich zu sehen, was darauf hindeutet, dass Osiris sich von seiner Besessenheit durch Savathun erholt hat, während der Zeuge in der Mitte des Bildes auftaucht. Das Bild zeigt auch etwas, das ein von der Dunkelheit angetriebener Cabal zu sein scheint, möglicherweise Calus, neben dem Zeugen, einem mysteriösen neuen Charakter ganz rechts im Bild, und einen ersten Blick auf die neue Ausrüstung, die die Hüter in die Hände bekommen können.

In den Daten taucht "Strand" auf, was darauf hinweist, dass die so benannte neue Darkness-Subclass tatsächlich in der Erweiterung ihren Auftritt hat. Die soll man offenbar in einem neuen Gebiet namens Neptun erhalten, wo sich der Konflikt zwischen den Hütern und dem Zeugen weiter zuspitzt, möglicherweise im Rennen um ein Artefakt, dass der Zeuge gegen den Reisenden einsetzen will - mit Calus als Gegenspieler.

In der kommenden Erweiterung dürfte ohnehin einiges los sein, bereitet sie doch die Bühne für die finale Erweiterung The Final Shape vor, die 2024 erscheinen soll und die aktuelle Saga bedendet, bevor es an eine neue Saga geht.

Heute Abend um 18 Uhr startet das Destiny-2-Showcase, dann erfahren wir, ob die Leaker auf der richtigen Fährte waren.