Gerücht: Neuer Teil in Entwicklung + erste Details

Bungie hat mit Destiny 2: Forsaken unlängst ein großes Add-on zum aktuellen zweiten Teil des Sci-Fi-Franchise veröffentlicht, doch laut neuen Gerüchten richtet man den Blick beim Entwickler schon deutlich Richtung Zukunft: Destiny 3 soll bereits in Arbeit sein.

Mit AnonTheNine hat sich nun ein im Netz sehr bekannter Leaker rund um die Destiny-Marke zu Wort gemeldet und für frische Gerüchte rund um Bungie und das Sci-Fi-Franchise gesorgt. Demnach soll sich die Fortsetzung Destiny 3 neuerdings bereits in einer frühen Entwicklungsphase bei Bungie befinden, so der Reddit-Nutzer.

Zunächst soll es im kommenden Jahr noch einmal eine große Erweiterung im Stil von Destiny 2: Forsaken geben, welche im September eingeplant ist. Anschließend soll es noch weitere kleinere Inhalte im Rahmen eines Annual Pass geben.

Wann Destiny 3 hingegen in den Handel kommen soll, ist laut dem Leaker noch unklar. Bungie möchte sich mit der nächsten Fortsetzung den Hardcore-Spielern von Destiny widmen und soll dem nächsten Serienableger zudem auch mehr RPG-Elemente spendieren. Guardians sollen künftig auch auf "Powers of Darkness" setzen können, was unter anderem auch zu neuen Subklassen führen könnte.

Ebenfalls interessant: Laut AnonTheNine wird es in Destiny 3 auch PvEvP-Zonen geben, in denen sich Spieler um einzelne Gebiete bekriegen können und gleichzeitig KI-Gegner besiegen müssen. Schauplatz des neuen Teils soll unter anderem der Jupitermond Europa sein, einer der Orte, der schon auf Konzeptbildern zu Destiny zu sehen war.

Luke Smith, Game Director von Destiny 2, soll bei der weiteren Entwicklung der Reihe immer noch eine "große Rolle" spielen, allerdings wird Chris Barrett laut dem Leaker den Posten des Game Directors bei Destiny 3 übernehmen. Ob sich die Spekulationen auch so bewahrheiten, bleibt abzuwarten, denn ein offizielles Statement gibt es natürlich noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden!