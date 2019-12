Es geht weiter in Destiny 2 - ab dem 10. Dezember dürft ihr euch in der Saison der Dämmerung austoben und dürft euch ein weiteres Mal mit den Kabalen der Rotlegion herumschlagen.

Bungie kündigte gestern mit einem Trailer (siehe unten) die neue Destiny 2 Saison an, die ab dem 10. Dezember startet und euch bis zum 9. März 2020 beschäftigen soll. Euer Gegner ist dieses Mal ein Konzil von Psion-Schindern der Kabale, welches die Zeit manipulieren und die Niederlage der Rotlegion rückgängig machen will. Dazu müsst ihr nicht nur durch die Zeit reisen und einen verschollenen Helden ausfindig machen, sondern auch vier Obelisken an verschiedenen Orten instandsetzen, um die Zeitlinie zu reparieren.

Die Inhalte sind teils für alle Spieler, teils für Season-Pass-Inhaber zu bekommen. Frei für alle Spiele sind neue Saison-Ränge mit entsprechenden Belohnungen, ein Saison-Artefakt sowie der Zugriff auf eine Saison-Rüstung nebst der exotischen Scout-Rifle Symmetry, die ihr im Verlauf der Saison erlangen könnt.

Season-Pass-Besitzer bekommen besagte Scout-Rifle sofort. Hinzu kommt eine neue 6-Spieler-Aktivität namens Sundial, exotische Quests sowie weitere Rüstungssets und Ornamente. Zudem könnt ihr neue Triumphe und Lore-Einträge freischalten und es gibt neue Emotes, Geister und Finisher. Wer sich bereits Festung der Schatten zugelegt hat, verfügt bereits über einen entsprechenden Season-Pass - im Paket waren vier dieser Pässe enthalten.