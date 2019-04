Charaktere in Destiny 2 von Plattform zu Plattform übertragen? Bungie würde das gerne zulassen, doch Sony grätscht mal wieder dazwischen.

Entgegen anderer eigener Behauptungen stellt sich Sony immer noch quer, wenn es darum geht, Verbindungen in Spielen zu anderen Plattformen zuzulassen. Crossplay? Das ist in den meisten Fällen ein rotes Tuch. Aber nicht einmal den Transfer eines Charakters eines Multiplattformtitels will der PlayStation-Hersteller zulassen. Seinen Hüter aus Destiny 2 einfach mal von der PS4 auf den PC übertragen geht nicht, dabei würde der Entwickler Bungie es gerne möglich machen.

Der gut informierte Kotaku-Journalist Jason Schreier berichtet davon, dass Bungie einen solchen Transfer zwischen PS4 und PC bereits geplant hatte, bevor die Erweiterung Forsaken veröffentlicht wurde, doch Sony erlaubte es nicht. Ihmzufolge möchte Sony, dass Destiny mit der PlayStation assoziiert wird, auch wenn das bedeutet, andere Spieler zu verärgern.

>> Crossplay mit PS4: Sony bestreitet, Crossplay auszubremsen

Erst vor wenigen Wochen hatte Sony vorgegeben, eigentlich offen für Crossplay zu sein. Es läge nur an den Entwicklern, sich bei den Account-Managern des Unternehmens zu melden. Der Wargroove-Publisher Chucklefish meldete sich kurz darauf zu Wort und berichtete eine ganz andere Version der Geschichte. Damals hieß es: "Wir haben viele Anfragen für Crossplay (über unseren Account Manager und direkt an höhere Positionen) bis zum Release-Monat [an Sony] gerichtet. Uns wurde unmissverständlich klargemacht, dass das nicht passieren wird. Ich wollte das Thema nur ins rechte Licht rücken und sagen, dass es definitiv keine Frage dessen ist, dass Entwickler nicht die entsprechenden Account-Manager kontaktiert haben. [...] Uns wurde 'nein' gesagt."

Sony beruft sich immer wieder darauf, dass für Crossplay mehr nötig sei, als lediglich einen Schalter umzulegen. Laut Chucklefisch sei aber genau das nicht der Fall.