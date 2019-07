Mit Desperados III wird eine frühere Erfolgsmarke von THQ Nordic nach vielen Jahren fortgesetzt. Im Vorfeld des Release soll es jetzt eine geschlossene Beta-Testphase geben.

THQ Nordic hat zusammen mit Entwickler Mimimi Games eine geschlossene Beta-Testphase zu Desperados III offiziell angekündigt. Während der Release-Termin für die Vollversion noch aussteht, steht der Beta-Termin direkt bereits fest: Die Testphase wird im Zeitraum vom 09. Juli bis zum 21. Juli 2019 durchgeführt.

Wer darf an dieser Closed Beta teilnehmen? THQ Nordic will unter allen Bewerbern 500 Teilnehmer für die Testphase auswählen; diese können das Echtzeit-Taktikspiel dann in der finalen Produktionsphase ausgiebig antesten. Wer eine Chance auf die Teilnahme haben möchte, der kann sich auf der offiziellen Webseite für die Beta registrieren.

Dennis Huszak von Mimimi Games kommentiert die Vorgehensweise wie folgt: "Das ist keine 'Bestelle jetzt vor und spiele als Erstes, aber eigentlich brauchen wir dein Feedback gar nicht, denn in zwei Wochen veröffentlichen wir es sowieso' Beta, die viele Spieler heutzutage geboten bekommen. Wir möchten die Community wirklich in der Produktionsphase an Bord nehmen, um ihre Gedanken und Wünsche berücksichtigen zu können. Wir möchten genug Zeit haben, um auf den Input der Spieler reagieren zu können und das Spiel zusammen zu optimieren."

Der Release der Vollversion, in die das Feedback der Beta-Tester einfließen soll, ist für PC, PS4 und Xbox One noch im Laufe des Jahres 2019 geplant.