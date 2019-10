Zuletzt nahmen Spekulationen um ein Remake von Demon's Souls bereits Fahrt auf. Dieses wurde bislang noch nicht für PS4 angekündigt, und das könnte einen konkreten Grund haben: Kommt es am Ende sogar für die PlayStation 5?

Sony hat heute in einem Exklusiv-Interview mit Wired allerhand Infos rund um die PlayStation 5 aus dem Sack gelassen, darunter auch ein grobes Release-Zeitfenster mit Herbst 2020. Darüber hinaus gibt es nun auch neue Spekulationen um erste Spiele für die Next-Gen-Plattform von Sony.

So äußerte sich Marco Thrush, seines Zeichens President von Bluepoint Games, ebenfalls gegenüber Wired und bestätigt: "Wir arbeiten aktuell an einem großen Spiel [für die PS5]. Ich lass euch den Rest selbst herausfinden."

Bluepoint Games hat sich auf Remakes spezialisiert und so passt es ins Bild, dass sich das Netz gegenwärtig auf das Gerücht einschießt, das Studio arbeite an einem vollständigen Remake von Demon's Souls, dem Vorgänger zur Dark-Souls-Reihe von From Software. Ein solches Remake könnte folglich also direkt für die neue PS5 erscheinen.

Dazu passt, dass Sony Rechteinhaber der IP ist, die insoweit faktisch als separat zur Dark-Souls-Reihe anzusehen ist. Schon seit dem Release von Dark Souls: Remastered im Jahr 2018 warten Fans bereits auf eine Neuauflage auch von Demon's Souls und zuletzt nahmen entsprechende Spekulationen bereits wieder Fahrt auf. Kurz nach der letzten Ausgabe von Sonys Videoformat "State of Play" zeigten sich erste Größen der Spieleindustrie überrascht, dass nicht auch ein Remake des Spiels für PS4 angekündigt worden sei. Sollte eine solche Neuauflage tatsächlich für die PS5 geplant sein, würde das diesen Umstand zumindest erklären.

Unter dem Strich würde alles gut zusammen passen, denn Bluepoint Games hat sich in vielen Projekten anderen Sony-Marken wie Shadow of the Colossus, Gravity Rush oder Uncharted in Remakes gewidmet. Ein "großes neues" Spiel in dieser Riege würde also gut auf Demon's Souls passen. Eine offizielle Bestätigung all dieser Spekulationen gibt es gegenwärtig aber noch nicht, wir halten euch diesbezüglich aber natürlich auf dem Laufenden.