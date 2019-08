Im November soll Death Stranding, der neueste Titel von Mastermind Hideo Kojima, auf der PS4 für Furore sorgen. Untermalt wird das Spiel dann natürlich auch von einem atmosphärischen Soundtrack, doch das wird nicht die einzige musikalische Umsetzung rund um den Titel sein.

Wer die volle Dröhnung Death Stranding genießen möchte, der wird sich im Musikbereich nicht nur den Soundtrack zulegen können. Monate vor dem Release des PS4-Titels wurde nun auch "Death Stranding: Timefall" angekündigt.

Dabei handelt es sich um ein Musikalbum, das neben dem eigentlichen Soundtrack veröffentlicht wird. Die darauf zu hörenden Musikstücke stammen nicht aus dem Spiel selbst, wurden aber vom neuen Kojima-Titel inspiriert. In diesem Kontext werden Werke von mehreren bekannten Künstlern zu hören sein.

Die über die offizielle PlayStation-Webseite veröffentlichten Informationen führen einen Release am 08. November 2019 an, so dass das Album zeitgleich mit dem Spiel veröffentlicht wird. In den Special Editions des PS4-Spiels wird dieses inkludiert sein, es soll später aber auch einen separaten Album-Release geben.

Zu den darauf zu hörenden Künstlern sollen unter anderem CHVRCHES, Khalid, DJ Lazer un dmehr zählen.