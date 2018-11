Einer der ambitioniertesten und am meisten erwarteten PS4-Titel ist sicherlich Death Stranding von Hideo Kojima. Zum Release des mysteriösen Spiels gibt es bislang noch keine offizielle Aussage, doch womöglich wurde der Zeitraum nun geleakt.

Norman Reedus, bekannt aus "The Walking Dead", wird als eines von vielen bekannten Gesichtern im neuesten Hideo-Kojima-Werk Death Stranding zu sehen sein und dort die Hauptrolle übernehmen. Mehrfach wurden Szenen aus dem Titel gezeigt, doch bislang bleibt das Spiel im Großen und Ganzen ein Mysterium. Weder das Genre noch die genaue Handlung wurden bislang im Detail erläutert.

Das trifft im Übrigen auch auf den Release-Termin des dennoch sehr vielversprechenden Spiels zu. Eine offizielle Aussage gibt es noch nicht, jedoch könnte Walmart Canada nun den Zeitraum für die Veröffentlichung geleakt haben. Dort werden Vorbestellungen von Death Stranding entgegen genommen; garniert ist der Produkteintrag mit der Angabe des Termins 30. Juni 2019. Da es sich dabei um einen Sonntag handelt, ist das Datum sicherlich ein Platzhalter, der Juni 2019 als Release-Monat aber nun womöglich ein ganz heißer Kandidat.

Der Twitter-Nutzer Yinob hat bei Walmart Canada nachgefragt und vom Social-Media-Team die Antwort erhalten, dass das Spiel im Juni ausgeliefert werden soll. Die ganze Nummer ist in zweierlei Hinsicht interessant. Da wäre nämlich zunächst die Tatsache, dass Walmart Canada bereits im Vorfeld der E3 allerhand unangekündigte Produkte in das Portfolio aufnahm, darunter beispielsweise RAGE 2 - und wenig später erfolgte tatsächlich die entsprechende Ankündigung.

Außerdem hat sich auch Geoff Keighley, Gastgeber bei den The Game Awards 2018 am 06./07. Dezember via Twitter zu World gemeldet und schon im Vorfeld des letzten Groß-Events 2018 erste Ankündigungen angedeutet. Die wichtigsten Meldungen sollten jedoch der Preisverleihung selbst vorbehalten bleiben und in diesem Kontext sagt Keighley: "Alle Augen sind auf euch gerichtet @WalmartCanada".

Bedenkt man nun noch, dass Keighley und Kojima eine engere Beziehung pflegen, so ist ein Auftritt von Death Stranding im Rahmen der The Game Awards 2018 durchaus nicht unwahrscheinlich - und dann könnte wirklich der Termin offiziell bekannt gegeben werden. Ob es sich tatsächlich um Juni 2019 handelt? Wir halten euch auf dem Laufenden!