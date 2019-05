Noch vor der offiziellen Death-Stranding-Ankündigung am heutigen Abend ist im PlayStation-Store eine Vorbestellseite kurzzeitig aufgetaucht. Darauf sind auch erste offizielle Details zur Story zu entnehmen!

Heute Abend wird Hideo Kojima neue Informationen zu Death Stranding enthüllen. Dann endet ein Countdown, der vor wenigen Tagen startete. Vorab wurde allerdings, offenbar versehentlich, die Vorbestellerseite zum Titel im PlayStation-Store online gestellt. Und die suggeriert, dass die Ankündigung mehr als ein weiterer, rätselhafter Trailer sein wird. Neben Vorbestellerboni sind nämlich auch Details zur Story und sogar möglicherweise ein Release-Termin in Planung.

Wie Jason Schreier von Kotaku über Nibel aufgefallen ist, wurde auf der taiwanischen Facebook-Seite von PlayStation angekündigt, dass Death Stranding im November erscheinen wird.

Was Interessierte aber nach all den Fragezeichen erzeugenden Trailern besonders unter den Nägeln brennen dürfte, ist die Story. Auf der Vorbesteller-Seite hieß es: "Sam Bridges must brave a world transformed by the Death Stranding. Carrying the remnants of our future in his hands, he embarks on a journey to reunite the shattered world." Das klingt immer noch recht rätselhaft, doch es sind die ersten halbwegs handfesten Informationen um das wohl bestgehütete Videospielgeheimnis der letzten drei Jahre.

Wann genau die Enthüllung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Angekündigt wurde von Kojima Productions lediglich, dass es in Europa und Amerika noch am heutigen 29. Mai, in Japan aber schon am 30. Mai sein wird, was für den abendlichen oder nächtlichen Zeitraum spricht.