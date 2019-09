Der Release des mysteriösen Death Stranding am 08. November 2019 rückt immer näher und Entwickler Kojima Productions zeigt deshalb auch immer mehr Gameplay aus dem vielversprechenden PS4-Titel. Auch auf der Tokyo Game Show gibt es in Kürze wieder umfangreiches neues Material.

Hideo Kojima wird in diesem November mit Death Stranding sein erstes Spiel seit seinem Ausscheiden bei Konami im Jahr 2015 auf den Markt bringen. Seit der gamescom nehmen frische Details und Präsentationen des Titels durch Kojima Productions und Sony immer weiter zu. Den nächsten großen Auftritt wird das Spiel nun auf der bevorstehenden Tokyo Game Show haben.

Das Open-World-Actionspiel wird in der kommenden Woche in Tokio auf der wichtigen asiatischen Spielemesse nämlich ausführlich anhand neuem Gameplay gezeigt. Via Twitter kündigte Kojima Productions nun entsprechende Präsentationen an.

At the #DeathStranding Live Stages, for Sept 12th we will have about 50 mins of content, and for Sept 14th about 30 mins. For Sept 15th, members of the Japanese VO cast will be joining us, and our dear Hideo Kojima will be there too for all the stages! https://t.co/pVb97rZDJz