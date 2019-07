Death Stranding ist einer der mysteriösesten und zugleich vielversprechendsten Titel dieses Jahres. Das ist auch des großen Star-Aufgebots geschuldet, das für das Spiel Pate stand - und dabei hätte eine Hollywood-Größe ebenfalls mit von der Partie sein können.

Auf der diesjährigen E3 2019 stand unter anderem das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED im Fokus. Auf der Bühne wurde das Spiel der Witcher-Macher von Hollywood-Star Keanu Reeves präsentiert, der im Titel selbst auch eine Rolle einnehmen wird. Wie nun bekannt wurde, hätte er stattdessen oder zusätzlich auch in einem anderen namhaften Titel dieses Jahres zu sehen sein können.

Die Rede ist in diesem Fall von Death Stranding, dem neuesten Spiel von Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima. Rund um den Titel gab es unlängst auf der San Diego Comic-Con ein Panel, auf dem es einige weitere Infohappen gab. Dabei bestätigte Kojima: Für Death Stranding wurde ihm explizit ein Auftritt von Keanu Reeves vorgeschlagen. Allerdings habe er sich schlussendlich dagegen entschieden.

Der Grund: "Ich wollte Mads haben", so Kojima in Bezug auf Mads Mikkelsen, der augenscheinlich einen der Antagonisten von Death Stranding spielen wird. Mikkelsen selbst betonte jedoch, dass sein Charakter Cliff kein klassischer Bösewicht sein wird.

Die Empfehlung, den Posten mit Reeves zu besetzen, kam von Film-Regisseur Refn ("Drive", "Too Old to Die Young"), der auf dem Panel zugegen war und ebenfalls in Death Stranding zu sehen sein wird. Er wird einen mysteriösen Charakter verkörpern, dessen Herz alle 21 Minuten für wenige Minuten stehen bleibt.

Wer Reeves in einem Spiel sehen will, der wird sich bis zum April 2020 gedulden müssen, bis Cyberpunk 2077 erscheint. Death Stranding wird indes ab dem 08. November 2019 für PS4 zu haben sein.