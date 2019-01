Nun deutet auch ein Händler auf einen baldigen Release von Death Stranding hin. Es ist nur einer von inzwischen vielen Hinweisen.

Inzwischen häufen sich die Andeutungen und Hinweise darauf, dass Death Stranding noch 2019 erscheinen wird. Hideo Kojimas neues unabhängiges Projekt dürfte also noch Teil dieser Konsolengeneration sein - und das, obwohl wir bisher kaum etwas Handfestes über das Spiel wissen. Aber nachdem selbst Kojima selbst und Troy-Baker, der einen Charakter verkörpert, das aktuelle Jahr als Release-Zeitraum überdeutlich angedeutet haben, schließt sich nun auch ein Händler dieser Angabe an.

Die amerikanische Ladenkette Best Buy hat bereits Platzhalterkärtchen für Death Stranding für Vorbesteller in den Regalen hängen, auf denen ein Aufkleber eindeutig davon spricht, dass das kryptische Spiel "2019 verfügbar" ist. Beruft sich der Händler damit nur auf Vermutungen oder weiß er bereits mehr?

Death Stranding wurde erstmals auf der E3 2016 in Form eines rätselhaften Trailers angekündigt. Seither hat Kojima in regelmäßigen Abständen neue Kurzfilmchen veröffentlicht, die mehr Fragen aufwarfen als beantworteten. Vergangenes Jahr gab erstmals Gameplay-ähnliches Material zu sehen, das an einen Walking-Simulator erinnerte. Dass es sich dabei um das finale Gameplay handelt, ist recht unwahrscheinlich.