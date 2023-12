Hideo Kojimas Death Stranding sollte eigentlich noch 2023 auch auf iPhone und iPad aufschlagen, doch daraus wird nun leider doch nichts mehr. Recht kurzfristig vor Jahresfrist wurde nun doch noch eine Verschiebung bestätigt.

Kojima Productions hat die eigentlich noch für dieses Jahr eingeplante Veröffentlichung von Death Stranding für Apple-Geräte auf den letzten Drücker doch noch verschoben. Via einer Nachricht bei Twitter kündigte man nun die Verzögerung auf iPhone, iPad und Mac an, so dass der Titel nun erst kommendes Jahr für diese Plattformen erhältlich sein wird.

Demnach soll Death Stranding laut 505 Games, der nach der PC-Fassung nun auch für die Umsetzungen für iPhone, iPad und Mac als Publisher fungiert, jetzt Anfang 2024 für die Apple-Geräte erscheinen; konkreter wurde man leider zunächst nicht, so dass wir euch keinen genaueren Termin nennen können.

In dem Statement heißt es, man freue sich darauf den Director's Cut auf diesen Plattformen verfügbar zu machen. Allerdings benötige man eben noch etwas mehr Zeit, einen neuen Release-Termin soll es Anfang 2024 geben. Man könne es im Übrigen kaum erwarten, noch mehr Porters im Death Stranding: Director's Cut zu begrüßen.

Wer unterwegs auf seinem Apple-Smartphone zocken will, der muss dann über das neueste iPhone 15 Pro verfügen; alle anderen iPhones werden nicht unterstützt. Auf iPad und Mac werden auch nur Geräte mindestens mit M1-Chip unterstützt. Death Stranding markiert den nächsten Top-Titel nach dem Resident Evil 4 Remake, mit dem Apple die eigenen Plattformen unter Spielern salonfähiger machen möchte. Auch Assassin's Creed: Mirage oder The Division: Resurgence kommen 2024 auf die aktuellen iPhones.