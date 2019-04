Wann wird es neue Informationen zu Death Stranding geben? Kleiner Tipp: Bis zur E3 müsst ihr nicht mehr warten.

Hideo Kojima wird das New Yorker Tribeca Film Festival in zwei Wochen besuchen. Sein Anliegen: Natürlich ein netter Plausch über sein kommendes Werk Death Stranding. Mit im Gepäck wird er Norman Reedus haben. Um welche Themengebiete zum Spiel es am 25. April gehen wird, wurde nicht bekannt gegeben, die Hoffnungen ruhen aber darauf, dass es mehr Details zum eigentlichen Spiel geben wird.

Für Kojima ist es bereits der zweite Besuch der Veranstaltung. Bereits im vorletzten Jahr hielt er ein Panel zu Death Stranding ab. Damals war das Spiel erst seit einigen Monaten bekannt, weswegen das Gespräch sehr vage blieb. Nun, mit zahlreichen, kryptischen Trailern und ein wenig Gameplay, könnte es diesmal etwas interessanter werden.

Einen Livestream wird es voraussichtlich nicht geben. Sofern es nennenswerte Neuigkeiten gibt, werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten.