Ab dem 08. November wird das lang ersehnte Death Stranding von Hideo Kojima für die PlayStation 4 erhältlich sein. Dabei will man mit dem Spiel nicht nur Gamer ansprechen, sondern auch Film-Fans.

Wie nun nämlich bekannt wurde, wird Death Stranding auch einen besonders einfachen Schwierigkeitgrad zu bieten haben. Dieser richtet sich an Film-Fans und Interessierte, die mit Gaming sonst nicht zu viel am Hut haben.

Diese Nachricht wurde von Hideo Kojima nun persönlich per Twitter mitgeteilt. Die Schwierigkeitsstufe "sehr einfach" soll deshalb vor allen Dingen für Filmliebhaber eingefügt worden sein, weil der Cast des Spiels etliche bekannte Schauspieler umfasst.

Normally there’s only Easy Mode, but we added Very Easy Mode for movie fans since we have real actors like Norman, Mads, Lea starred in. Even Yano-san who never completed the 1st stage of PAC-MAN, was able to complete the game on Very Easy Mode 👍🌈🦀😅 https://t.co/fMZmuZltZw