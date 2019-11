Death Stranding ist alles andere als unumstritten, wie ihr ja auch in unserem Review des Kojima-Titels nachlesen konntet. Dennoch hat das bislang PS4-exklusive Spiel auch einen mitunter extrem erfolgreichen Verkaufsstart hingelegt.

Anhand der mysteriösen Trailer wurde viel spekuliert, worum es sich bei Kojimas neuesten vermeintlichen Meisterwerk Death Stranding nun konkret handeln mag. Das fertige Ergebnis spaltet die Geister, wie ihr in unserem Death Stranding Review nachlesen konntet. Lassen deshalb die Spieler womöglich lieber die Finger vom Spiel? Zumindest in Japan kann die Antwort auf diese Frage klar und deutlich mit "Nein!" beantwortet werden.

Wie aus den dortigen Verkaufscharts hervor geht, hat Death Stranding mit 185.909 verkauften Spielen nicht nur direkt die Spitzenposition im Software-Ranking übernommen. Vielmehr avancierte der Kojima-Titel - so unglaublich es schon fast klingen mag - zum erfolgreichsten Japan-Start einer neuen IP in der kompletten aktuellen Konsolengeneration. Und diese hat bekanntermaßen ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel!

Laut Erhebungen von Game Data Library hatte den Titel der bisher erfolgreichsten neuen IP-Veröffentlichung in dieser Generation Judgement inne, gefolgt von Sekiro: Shadows Die Twice und Bloodborne. Besonders dabei: Es war zugunsten von Death Stranding auch nicht einmal knapp, denn das nun zweitplatzierte Judgement überflügelte man mal eben um über 30.000 verkaufte Einheiten.

Launch sales of Death Stranding is the biggest IP launch we've seen this generation yet (Knack doesn't count).



I checked quickly and seems like it's the biggest new IP launch since the original Dark Souls, and if you don' want to count that either, then the original Wii Fit. pic.twitter.com/qPmhlmTLuJ