Hideo Kojima persönlich hat die San Diego Comic-Con zum Anlass genommen, um nun die Verpackung des potentiellen PS4-Blockbusters Death Stranding vorzustellen.

Im Verlauf der letzten Monate sind immer mehr Details rund um Death Stranding von Mastermind Hideo Kojima bekannt geworden, doch trotzdem bleibt das Spiel weitestgehend ein großes Mysterium vor allen Dingen was das Gameplay betrifft. Immerhin ließ Kojima zur San Diego Comic-Con nun wieder einen neuen Infohappen vom Stapel und stellte persönlich bei Twitter die Verpackungen des möglichen PS4-Hits vor.

Dabei zeigte er sowohl das Bild der Standard Edition, auf der Hauptdarsteller Norman Reedus ("The Walking Dead") im Fokus steht. In Death Stranding verkörpert er Sam Bridges. Auch auf dem Steelbook ist der Schauspieler zu sehen, allerdings in einem spürbar raueren Look. Beide Bilder könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Dazu gesellt sich auch ein neues Artwork in der Machart, wie dieses bereits von früher vorgestellten Charakteren veröffentlicht wurde. Im Fokus steht dabei dieses mal Filmregisseur Nicolas Winding Refnc, der im Titel einen speziellen Auftritt als Heartman haben wird. Deswegen gab er sich auch auf dem SDCC-Panel die Ehre, wo auch eine Cutscene mit dem neuen Charakter präsentiert wurde.

Laut Kojima hat Heartman im Spiel ein "einzigartiges" Herz, das alle 21 Minuten aufhört zu schlagen; anschließend ist der Charakter für drei Minuten tot, was es ihm ermöglicht, einige Zeit "auf der anderen Seite" zu verbringen, um dort seine Familie zu finden. Heartman wird dann aber immer und immer wieder zu neuem Leben erweckt. Kurzum: Death Stranding wird insgesamt auch mit dem neuesten Charakter nicht weniger mysteriös.

Im Übrigen betonte Kojima noch, dass es sich bei Death Stranding "nicht um ein Stealth-Spiel" handeln wird. Zudem solle man den Titel "auch nicht für einen Shooter" halten. Vielmehr möchte er mit dem Titel "ein brandneues Genre" definieren, das Action-Elemente besitzen wird.

Death Stranding erscheint am 08. November 2019 für PS4.