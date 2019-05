Lange haben wir darauf gewartet. Jetzt hat Kojima einen Release-Termin und einen sehr viel greifbareren Trailer zu Death Stranding gezeigt. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir wollen es!

Noch vor der E3 in zwei Wochen hat Hideo Kojima die Death-Stranding-Bombe platzen lassen. Damit zeigt er nicht nur den wohl konkretesten Trailer bisher und jede Menge Gameplay inklusive Kampfsystem. Die Frage, auf die wohl jeder bisher am meisten eine Antwort erwartet hat: Wann erscheint es? Auch darauf gibt es eine Antwort. Demnach wird Death Stranding am 8. November 2019 erscheinen.

Inhaltlich ist immer wieder von Verbindungen zur "anderen Seite" und "zur Vergangenheit" die Rede, die offenbar viel mit den immer wieder gezeigten Säuglingen zu tun hat. Auch Mads Mikkelsen bekommt einen ausführlichen Auftritt, der seinen bisher sehr dubiosen Charakter näher beleuchtet. Aber auch der restliche, sehr prominente Cast umreißt die Story. Und auch, wenn natürlich immer noch nicht ganz klar ist, worum es geht, hat der neueste, lange Trailer das bisher klarste Bild von der Story gezeichnet. Wir kommen nicht umhin, ein paar Metal-Gear-Solid-Vibes aufzufangen.