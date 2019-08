Während der Eröffnungs-Show der Gamescom präsentierte Hideo Kojima mehrere Charaktertrailer und ein ausführlicheres Gameplay-Video zu Death Stranding.

Dass Hideo Kojima während der Eröffnung der Gamescom etwas neues zu Death Stranding zeigen würde, war schon vorab kein Geheimnis mehr. Statt aber einfach nur einen neuen Trailer abzuliefern, stellte der berühmte Entwickler zwei Charaktere anhand eigener Videos genauer vor und zeigte obendrauf noch sechs Minuten Gameplay aus dem Spiel.

Aber auch die Charakter-Trailer gaben neben Einblicken in die Rolle der Figuren in der Handlung kleinere Einblicke ins Gameplay. Mama, ist eine Frau, die von Margaret Qualley (aktuell in "Once Upon a Time in Hollywood..." im Kino zu sehen) gespielt wird. Sie hat ein Baby, das anscheinend auf der anderen Seite geboren wurde und daher unsichtbar ist. Es gehört allerdings nicht zu den nicht sichtbaren Monstern, die uns in den Trailern bisher gezeigt wurden. Möglicherweise handelt es sich um den nicht sichtbaren Säugling, dessen Handabdrücke im allerersten Video zu Death Stranding zu sehen waren.

Death Stranding - Mama Character Reveal Trailer Gamescom 2019 Im neuen Trailer zu Death Stranding wird der Charakter Mama vorgestellt, der ein Baby auf der anderen Seite hat.

Der zweite Trailer widmet sich dem von Guillermo del Toro verkörperten Deadman, der uns immerhin einen kleinen Hinweis darauf gibt, warum wir so oft Säuglinge in kleinen Behältern sehen. Diese sollen für das Kind offenbar den Mutterleib darstellen und dem Kind weiter suggerieren, sich darin zu befinden.

Death Stranding - gamescom 2019 Deadman and Bridge Baby Trailer Im neuen Gamescom-Trailer zu Death Stranding erfahren wir von Deadman, warum das Baby im Container steckt.

Daneben gab es noch einen dedizierten Gameplay-Trailer, in dem wir einen urinierenden Norman Reedus sehen. Richtig gelesen, ihr könnt in Death Stranding pinkeln. Das soll aber nicht nur irgendein Jux sein. Es gibt sogar eine Milliliteranzeige, um den Füllstand der Blase anzuzeigen. Belohnt wird die Pinkelei mit einem Fliegenpilz. Pinkeln mehrere Spieler an die selbe Stelle, soll laut Kojima etwas "Tolles" passieren.