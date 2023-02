Anlässlich der Game Awards 2022 wurde im Dezember das Sequel Death Stranding 2 offiziell bestätigt. Rund um das Skript gab es aber durchaus lange Zeit einige Unklarheiten; dieses hätte womöglich sogar im größeren Stil umgeschrieben werden müssen.

Bereits kurz nach der Ankündigung von Death Stranding 2 im Rahmen der The Game Awards 2022 bestätigte Mastermind Hideo Kojima, dass das Skript für das Sequel aufgrund der Corona-Pandemie neu geschrieben werden musste. Rund um die Geschichte gab es aber durchaus noch weitere Unklarheiten und möglicherweise weiteren Änderungbedarf, denn in Abhängigkeit der Zu- oder Absage eines involvierten Starts hätte sich Kojima noch einmal an den Schreibtisch setzen müssen.

In seinem Podcast Brain Structure war Kojima zuletzt zusammen mit Videospieljournalist Geoff Keighley und Darstellerin Elle Fanning zu hören - und Letztere hat durchaus eine wichtige Rolle wenn es um Death Stranding 2 geht.

So bestätigte Kojima, dass er schon vor langer Zeit den Wunsch gehegt hat, einmal mit Elle Fanning zusammenarbeiten zu wollen - und zwar noch bevor Kojima Productions ein unabhängiges Studio wurde. Er sei immer ein Fan ihrer Arbeit als Darstellerin gewesen, so Kojima.

In Death Stranding 2 will er diesen lange gehegten Traum nun endlich in die Tat umsetzen, weshalb er einen Charakter speziell mit Elle Fanning als Darstellerin im Hinterkopf in das Skript aufnahm. Dieser Charakter soll die Talente der Darstellerin aufgreifen, um einen "Charakter wie keinen zuvor zu erschaffen".

Welche Rolle Fanning im Sequel konkret spielt, das wollte Kojima indes weiter nicht preisgeben, er erläutert jedoch weiter, dass dieser mit neuer Charakter von Grund auf neu geschaffen wurde. Und weiter: "Auch wenn ich den kompletten Charakter ausgestaltet und das Skript fertiggestellt habe, nehme ich Beobachtungen, die ich in Bezug auf Elle mache und arbeite diese Charakteristiken noch ein."

Diese ganz spezielle Ausrichtung des Spielcharakters auf Fanning hätte schlussendlich auch zu einem echten Problem werden können, wie Kojima weiter einräumt: "Sie ist ein sehr, sehr wichtiger Charakter und ja: Ich habe den Charakter mit Elle im Hinterkopf erschaffen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, wenn sie nein sagen würde. Ich hätte Szenen wieder rausschmeißen müssen, die ich geschrieben habe, weil sie einfach eine wichtige Rolle spielt."

Neben der Umschreibung des Skripts wegen der Pandemie hätten also durchaus noch weitere größere Überarbeitungen auf dem Plan stehen können, hätte Fanning Kojima abgesagt - doch das hat sie ja glücklicherweise nicht getan.

Der Charakter der Darstellerin in Death Stranding 2 bleibt für den Augenblick weiter ein relativ großes Mysterium, denn viele Details außer ihrer Verkörperung der Rolle wurden bisher nicht bekannt. Death Stranding 2 hat weiter auch kein konkretes Release-Datum, wenngleich frühere Gerüchte auf eine geplante Veröffentlichung in 2024 hindeuteten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!