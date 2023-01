Kurzinfo

In der fernen Zukunft von Dead Space wird der kaum stillbare Hunger der Erdbevölkerung nach neuen Ressourcen die treibende Kraft hinter der Erforschung des Weltalls sein. Riesige von Bergbaugesellschaften betriebene Raumschiffe, so genannte Planetcrackers, fliegen ferne Planeten auf der Suche nach Rohstoffen an. Sie sind in der Lage Felsen in der Größe ganzer Städte aus der Oberfläche zu reißen und in ihre Bestandteile zu zerlegen. Als der Kontakt zur Ishimura abreißt, wird der Ingenieur Isaac Clarke geschickt, um das Problem zu finden und zu beheben. An Bord des Schiffes entdeckt er aber, dass die Besatzung bei ihren Minenarbeiten eine uralte und grausame Rasse von Außerirdischen an Bord gebracht hat. Unbewaffnet, einsam und von Angst zerfressen muss Isaac nicht nur ums Überleben kämpfen. Er muss auch dafür sorgen, dass das außerirdische Grauen wieder auf dem Planeten versiegelt wird.