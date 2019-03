Der Season Pass zu Dead or Alive 6 kostet weit mehr als das eigentliche Spiel. Bei Betrachtung der Inhalte, die für so viel Geld bekommt, kann man nur die Stirn runzeln.

Koei Tecmo zeigt am aktuellen Beispiel von Dead or Alive 6, wie DLC nicht funktionieren sollte. Das kürzlich veröffentlichte Kampfspiel bietet nämlich, wie üblich im Genre, einen umfangreichen Season Pass an. Der Preis für das Gesamtpaket an zusätzlichen Inhalten, festhalten: 90 Euro! Damit kostet der Pass gut 20 Euro mehr als das eigentliche Spiel. Gut, der Nutzen hängt immer noch etwas vom Gegenwert ab. Für den Preis gibt es sicher mehr als ein Dutzend Kämpfer, eine weitere Story, Skins, In-Game-Währung und, und, und. Tja, weit gefehlt. Die Inhalte des Season Pass sind ein Witz.

Für 90 Euro gibt es zwei neue Kämpfer und 62 zusätzliche Outfits, die innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate veröffentlicht werden sollen. Von den gut fünf Dutzend Kostümen werden 26 "Glückliche-Hochzeit-Kostüme" sein. Bei der Summe dürften sich Spieler aber bestenfalls für die lediglich zwei neuen Kämpfer interessieren. Eine davon ist Mai Shiranui, die aus der King-of-Fighter-Serie bekannt ist.

Wenn ihr einen passenden Vergleich braucht, was man für einen deutlich günstigeren Season Pass bekommen kann. Street Fighter 5 bot für knapp 30 Euro gleich sechs neue Kämpfer inklusive Kostüm an. Warum Koei Tecmo preislich derart über die Stränge schlägt, ist aktuell nicht bekannt. Aber es kommt noch schlimmer: Auf der Steam-Seite steht, dass es nach Release auch weitere Inhalte geben kann, die nicht Teil des Season Pass sind. Darüber hinaus deutet die Bezeichnung "Season Pass 1" an, dass es nicht bei dem "Schnäppchen" bleiben wird.