Dead or Alive 6 hat einen neuen Veröffentlichungstermin erhalten. Das Kampfspiel benötigt noch weitere Entwicklungszeit und die Spielergemeinde muss etwas länger auf den neuesten Ableger der Serie warten.

Wie der Publisher Koei Tecmo bekannt gegeben hat, erscheint Dead or Alive 6 später als geplant für PC und Konsolen. Zunächst war ein weltweiter Launch für den 15. Februar geplant, aber die Entwicklung des Kampfspiels nimmt etwas länger in Anspruch.

Producer und Director Yohei Shimbori erklärt, dass es an Feinschliff in den Bereichen Balancing, Gameplay und Ausdrucksstärke der Charaktere fehle. Das Team möchte sich demzufolge die entsprechende Zeit nehmen und letztendlich die bestmögliche Spielerfahrung abliefern. Der neue Teil der Reihe bringt auch die Fan-Lieblinge Brad Wong und Eliot zurück. Eine Entschuldigung geht raus an die wartende Spielergemeinde, die sich jetzt noch ein wenig länger auf Dead or Alive 6 gedulden muss.

Der neue Veröffentlichungstermin von Dead or Alive 6 ist der 01. März 2019. Das Prügelspiel erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC.