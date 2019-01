Ab dem 01. März 2019 erscheint der neueste Teil der Prügelspielreihe Dead or Alive. Im Vorfeld mehrten sich nun Anzeichen für eine Free-to-Play-Version - und dazu äußern sich nun die Macher.

Wenn Dead or Alive 6 am 01. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint, dann wird es sich beim neuesten Beat'em-Up-Ableger um ein Spiel mit klassischer Preisgestaltung handeln. Kurzum: Die Vollversion wird zunächst einmal als Premium-Spiel im Laden stehen.

Das ist insofern erwähnenswert, als dass es zuletzt Gerüchte um einen kostenfreien Release des Spiels gegeben hatte. Im Microsoft Store war kurzzeitig ein entsprechender Produkteintrag aufgetaucht, der zwischenzeitlich wieder verschwunden ist. In diesem war von einer Free-to-Play-Version des Spiels die Rede.

Auch wenn das Spiel nun ganz klassisch erscheint, vom Tisch ist eine kostenlose Variante damit aber tatsächlich nicht. In einem Interview bestätigte Director Yohei Shimbori zwar, dass es sich beim Produkteintrag um einen Fehler gehandelt habe, eine Free-to-Play-Fassung aber tatsächlich bei den Entwicklern auf dem Tisch liege.

"Wir haben Pläne, auch eine Free-to-Play-Version zu machen, aber wir haben noch nicht angekündigt, wann genau diese erhältlich sein wird", so Shimbori. Wer von Anfang an dabei sein will, muss also den regulären Verkaufspreis für Dead or Alive 6 berappen. Zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veröffentlichung wird es dann auch eine kostenfreie Variante im Stile von Dead or Alive 5: Core Fighters geben; diesen Vergleich zog der Director ebenfalls selbst.

Zur Einordnung: Im kostenfreien Ableger Dead or Alive 5: Core Fighters habt ihr Zugang zu vier Charakteren des Spiels erhalten. Für diese Kämpfer konntet ihr auch neue Kostüme freispielen, doch das war es schlussendlich auch.