Das hätte wohl niemand ernsthaft erwartet: Dead Island 2 wurde schon wieder verschoben. Aber dieses Mal müsst ihr nicht länger warten, stattdessen liefern die Entwickler die Zombie-Action bereits eine Woche früher ab. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist!

Die Entstehungsgeschichte von Dead Island 2 stellt so manchen Krimi in den Schatten. Ursprünglich wurde das Spiel bereits 2014 vorgestellt und sollte sogar bereits 2016 erscheinen. Bekanntermaßen wurde daraus nichts und nicht nur der Release wurde mehrfach verschoben, auch das Entwicklungsteam wechselte mehrfach. Keine allzu guten Vorzeichen für eine reibungslose Veröffentlichung also, auch wenn die mittlerweile verantwortlichen Dambuster Studios ordentlich ranzuklotzen scheinen.

Tatsächlich sind die Entwickler so motiviert bei der Sache, dass die Zombie-Action mittlerweile den Gold-Status erreicht hat. Das bedeutet, dass die Arbeiten an dem Spiel abgeschlossen sind und es bereit für das Presswerk, beziehungsweise die digitalen Stores ist. Nun könntet ihr euch wundern, was die Entwickler noch bis zum angedachten Release am 28. April 2023 vorhaben. Normalerweise steht Polishing an der Tagesordnung, Dambuster und Deep Silver nutzen die verfrühte Fertigstellung aber auch gleich noch für eine weitere Verschiebung.

Aber stopp, lasst die Mistgabeln und Fackeln im Schrank. Denn Dead Island 2 wird nicht später kommen, stattdessen zieht man das Spiel um eine Woche auf den 21. April 2023 vor. Gute Nachrichten als für alle, die ihr Ticket nach Hell-A schon gelöst haben. Der Termin gilt demnach für alle angedachten Plattformen, also PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Wenn ihr Sorgen habt, Dead Island 2 könnte der deutschen Zensur zum Opfer fallen, können wir euch ebenfalls beruhigen. Denn wie bereits bekannt ist, wird der Titel mit nur einem Mini-Schnitt in Deutschland erscheinen. Aktuell sind zudem noch einige Collector's Editions verfügbar, wenn ihr etwas mehr Geld übrig habt. Vorbestellungen sind in jedem Fall ab sofort möglich.